У Кременчуці вибухнула цистерна з паливом (фото)

Як повідомили в міськуправлінні ДСНС, унаслідок вибуху постраждав електрозварник. Лікарі поставили йому попередній діагноз: розрив барабанної перетинки правого вуха, чужорідне тіло в правому оці. Його було госпіталізовано до 1-ї міської лікарні.

В результаті вибуху пошкоджено цистерну (вирвало задню частину), повністю знищено скління вікон ремонтного цеху, зруйновано частину стіни, пошкоджено бетонні елементи будівлі.

Читайте такожУ Києві вночі горів торговельний павільйон «Володимирського» ринкуНа розташованому поруч паркувальному майданчику для автотранспорту вибуховою хвилею та уламками бетону і скла пошкоджено лакофарбове покриття та скління на 12 легкових авто.

Причина вибуху встановлюється.