Міліція евакуювала самоселів з зони відчуження

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Внаслідок загорань постраждали відселені села Лубянка, Рудня Ілльницька, Іллінці та інші. У деяких селах, зокрема, у Лубянці та Іллінцях, проживали самосели. Працівники міліції Відділу зони ЧАЕС евакуювали людей у безпечне від пожежі місце. Також врятовано і вивезено їхню худобу та майно", - йдеться у повідомленні.

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