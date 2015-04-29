Міліція евакуювала самоселів з зони відчуження
03:01, 29 квітня 2015Суспільство
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Працівники міліції допомагають людям, які проживають у зоні відчуження, рятуватися від пожежі. Їх евакуйовано у безпечні місця
Міліція евакуювала самоселів з зони відчуження / kmu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Внаслідок загорань постраждали відселені села Лубянка, Рудня Ілльницька, Іллінці та інші. У деяких селах, зокрема, у Лубянці та Іллінцях, проживали самосели. Працівники міліції Відділу зони ЧАЕС евакуювали людей у безпечне від пожежі місце. Також врятовано і вивезено їхню худобу та майно", - йдеться у повідомленні.
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