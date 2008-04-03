Ющенко доручив Тимошенко дати гарантії шведським музеям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду забезпечити належну організацію та проведення в Україні виставки історичних реліквій козацької доби «Україна та Швеція: на перехрестях історії (XVII - XVIII століття)».

Про це йдеться в Указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має забезпечити до 30 квітня 2008 року вирішення питань, пов`язаних із наданням державних гарантій стосовно страхування, охорони та своєчасного повернення культурних цінностей, які передаються шведськими установами для тимчасового експонування в Україні.

Указ набирає чинності з дня його підписання.