Кіностудії змінять промокампанії фільмів-катастроф через землетрус в Непалі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

За словами представника Warner Bros. Пола МакГуайра, компанія хоче бути впевнена, що не образить почуття людей, постраждалих в результаті цього стихійного лиха. Прем'єра картини, головні ролі в якій зіграли Дуейн Скала Джонсон і Карла Гуджино, намічена на 29 травня.

У центрі сюжету «Розлому Сан-Андреас» — потужний землетрус, який відбувається в Каліфорнії і руйнує Лос-Анджелес і Сан-Франциско. За словами МакГуайра, в промо фільму буде включена інформація про те, як вести себе в умовах природної катастрофи, а також заклик підтримати постраждалих в Непалі.

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Крім того, зміни чекають і промокампанію фільму «Еверест», який студія Universal планує випустити у вересні. Екранізація заснованої на реальних подіях книги Джона Кракауера розповідає про гімалайську експедицію 1996 року, яка закінчилася трагедією через сильний шторм.

Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі 25 квітня. За першими підземними поштовхами послідувало близько 100 афтершоків, найпотужніший з яких — магнітудою 6,7 — був зафіксований 26 квітня. У катастрофі загинуло більше п'яти тисяч чоловік.