Літак, який відправився за українцями в Непал, застряг у Індії до 3 травня

Як повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк, уряд Непалу дав дозвіл на прийом українського літака в аеропорту Катманду лиш на цю дату, повідомляє "Українська правда".

"Ми, зрозуміло, не хочемо чекати аж до третього числа, тому зараз наші дипломати намагаються домовитись, щоб наш борт прийняли швидше", – сказав Шкіряк.

Як розповів посол України в Індії Олександр Шевченко, українські дипломати працюють на двох напрямах: через МЗС та по лінії міністерств оборони.

"Наш військовий аташе веде перемовини з міністром оборони Непалу, щоб добитись виділення лінії. Але там черга з понад ста літаків, які в сусідніх країнах чекають дозволу на посадку", – розповів посол.

Читайте такожДо Катманду з Делі вилетіла оперативна група консульської служби МЗС, щоб допомогти евакуювати українців

У четвер представники МЗС, які прилетіли українським літаком, разом з послом вилетіли з Делі в Непал, щоб домовитись про дозвіл забрати людей і привезти гуманітарну допомогу раніше, ніж 3 травня. Шкіряк разом з українськими журналістами планує 1 травня летіти в Непал, щоб уже там зустріти український борт з Делі.

За даними МЗС, на евакуацію українським літаком зараз уже очікують понад 100 осіб, частина із яких є громадянами Польщі, Білорусі та інших країн.

Як відомо, руйнівний землетрус у Непалі стався 25 квітня. За попередніми даними, внаслідок стихії загинули понад п'ять тисяч людей.

Станом на 12:00 годину 30 квітня в МЗС є інформація про перебування на території Непалу 196 громадян України, з них 85 готові до евакуації. Частина українців після землетрусу не вийшла на зв'язок.

Для збору інформації про громадян України, які перебувають в Непалі, забезпечено функціонування телефонних "гарячих ліній" МЗС (+38 044 238 16 57) та посольства України в Індії (+918 826 297 218, +977 144 165 44, +977 144 167 67).