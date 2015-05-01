Сьогодні в Україні відзначають Першотравень

Цей день вперше «відзначився» в історії 1 травня 1886 року, коли американські робочі організували страйк з вимогою 8-годинного робочого дня. Страйк і супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням з поліцією.

У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про виступ робочих Чикаго, ухвалив рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. Вперше день міжнародної солідарності трудящих був відзначений в 1890 році в Бельгії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції і деяких інших країнах.

Тим часом, сьогодні в центральній частині Києва проводитимуться дитячі заходи, а не ходи комуністів і ветеранів.

Як заявив заступник начальника ГУ МВС в Києві Ігор Коваленко, "центральна частина – Хрещатик та Майдан Незалежності – будуть відведені дітям", – сказав він, додавши, що для дітей будуть проводитися культурні заходи, зокрема, різні майстер-класи.

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Всього надійшло три масштабних заявки на проведення масових акцій у столиці 1 травня – від КПУ та Організації ради ветеранів в центральній частині і від незалежних профспілок.

Організація ветеранів України планує провести мітинг біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни. Передбачено участь 5 тис. осіб.

Об'єднання профспілок, організації профспілок у Києві "Київська міська рада профспілок" хочуть провести 1 травня на Трухановому острові форум профспілкового активу. Передбачається участь 1,5 тис. осіб.

А от комуністам, які хотіли провести 6-тисячну демонстрацію на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської, заборонили акцію. Пізніше КПУ повідомила, що проведе святкування 1 травня біля меморіального комплексу "Музей Великої Вітчизняної війни". Однак Міністерство культури офіційно відмовило Департаменту громадських комунікацій КМДА в узгодженні проведення акції комуністів біля музею ВВВ.