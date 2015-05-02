Під Києвом дівчина на Audi на швидкості 200 км/год знесла з дороги машину дорожньої служби

Аварія сталося о 5:00 годині минулого ранку, йдеться в сюжеті ТСН.

Легковик розтрощено вщент. Свідки розповідають, що кермувальниця їхала на швидкості понад 200 км/год.

На повороті до аеропорту вона протаранила дорожній автомобіль так, що 3-тонну маркувальну машину відкинуло, а звідти вилетіли двоє працівників.

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Після цього спорткар пролетів ще 100 метрів.

Один з дорожників зазнав важкої черепно-мозкової травми. У нього два крововиливи у мозок.

А от сама винуватиця аварії відбулася переломом руки.