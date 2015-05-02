Під Києвом дівчина на Audi на швидкості 200 км/год знесла з дороги машину дорожньої служби
01:34, 02 травня 2015Суспільство
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Масштабна аварія сталася біля аеропорту "Бориспіль". Дівчина на спортивній Audi влетіла в автомобіль дорожньої служби, який саме наносив розмітку
біля аеропорту "Бориспіль" дівчина на Audi протаранила машину дорожньої служби / ТСН
Аварія сталося о 5:00 годині минулого ранку, йдеться в сюжеті ТСН.
Легковик розтрощено вщент. Свідки розповідають, що кермувальниця їхала на швидкості понад 200 км/год.
На повороті до аеропорту вона протаранила дорожній автомобіль так, що 3-тонну маркувальну машину відкинуло, а звідти вилетіли двоє працівників.
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Після цього спорткар пролетів ще 100 метрів.
Один з дорожників зазнав важкої черепно-мозкової травми. У нього два крововиливи у мозок.
А от сама винуватиця аварії відбулася переломом руки.
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