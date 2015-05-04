При переправленні у Маріуполь затримана партія антиукраїнської агітпродукції
15:25, 04 травня 2015Суспільство
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У Донецькій області на пропускному пункті "Новотроїцьке" затримано громадянина України, який за дорученням бойовиків "ДНР" намагався автотранспортом перевезти в Маріуполь антиукраїнську агітаційну продукцію.
REUTERS
Про це повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. Також він повідомив, що в Луганській області українські правоохоронці затримали інформатора бойовиків.
Читайте такожСБУ розслідує антиукраїнську діяльність Ківалова"В результаті спільних дій прикордонників, співробітників СБУ та службовців ЗСУ затриманий чоловік, причетний до діяльності незаконних збройних формувань. Чоловік займався збором даних на користь бойовиків", - розповів він.
За інформацією Олександра Мотузяника, у затриманого виявлено топографічна карта з елементами обстановки, а також електронні накопичувачі.
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