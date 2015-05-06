Міністр культури: в Україні не буде салютів 8 та 9 травня

Жодних заходів у стилі "радянської воєнщини", а також салютів 8 та 9 травня в Україні, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко.

"Жодних військових, мілітарних, агресивних у стилі радянської, теперішньої російської воєнщини заходів чи парадів в Україні 8 та 9 травня, проводитись не буде. Наша ідеологія - мир, пошанування всіх тих, хто визволив Європу від нацизму і загальнонаціональне пошанування тих, хто боровся проти нацизму у лавах різних армій. Цього завжди не вистачало в Україні, бо були різні політичні сили, які цю ворожнечу розпалювали. Тепер ситуація змінюється", - сказав Кириленко.

Він також зазначив, що салютів у ці дні, не буде.

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"Салюту не буде. Ніякої стрілянини і феєрверків не буде", - сказав він, зауваживши, що 9 травня на території національного музею історії війни, після завершення літературно-мистецької програми, у небо будуть запущені ліхтарики у вигляді маку пам'яті.

Кириленко зауважив, що цього року 8 травня вперше відзначається на державному рівні. Розпочнеться все з відкриття виставки в Національному музеї історії війни. Участь у відкритті, за його словами, візьмуть перші особи держави. Також, за словами Кириленка, на території музею, заплановано велику концертно-мистецьку програму.

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9 травня відбудеться покладання квітів до обеліску та Вічного вогню, могили невідомого солдата, а також пам'ятні заходи на території музею історії війни. Також, за словами Кириленка, 9 травня пройде "Марш миру". Його маршрут пролягатиме від Площі слави до музею історії війни. У марші візьмуть участь військові духові оркестри з України та інших країн.

Він також зауважив, що пам'ятні заходи відбудуться не лише у столиці, а й на всій території України.