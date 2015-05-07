У рідному місті Кобзона на Донеччині зняли його меморіальну дошку (фото)

Меморіальну дошку Йосипу Кобзону демонтували в місті Часів Яр (Донецька область), де народився співак, повідомляє LB.ua.

В середу заступник начальника ГУМВС України в Донецькій області Ілля Ківа у своєму Facebook анонсував знесення дошки Кобзону та повідомив, що на її місці буде встановлена меморіальна дошка Дмитру Чернявському ("свободівець", якого вбили сепаратисти в 2014 році в Донецьку під час демонстрації на підтримку єдності України).

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Вранці в четвер Ківа написав: "Ми тільки зібралися зносити, а Кобзон знявся і покинув територію України разом з дошками, шкода вату з собою не забрав!".

При цьому він оприлюднив фото місця, де висіла дошка.

Ми тільки зібралися зносити , а Кобзон знявся і залишив територію України , разом з дошками , шкода вату з собою не забрав !!! Posted by Ілля Ківа on 6 травня 2015 р.

Нагадаємо, напередодні на будівлі філологічного факультету Донецького національного університету демонтували барельєф поетові Василю Стусу.