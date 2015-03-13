Сьогодні в Києві активісти вшанують пам’ять першої жертви конфлікту на Донбасі

Проукраїнські активісти, які вимушено залишили Донбас, сьогодні в Києві вшанують пам’ять Дмитра Чернявського – першої жертви силового протистояння на сході країни.

Про це у Facebook повідомляє радник колишнього голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути Костянтин Батозький, передає Радіо Свобода.

«Дмитрова смерть – на нас. Вона не має, не може бути й не буде марною. Як і тисячи смертей після неї. Ми все пам’ятаємо. Ми нічого не пробачимо. І ми повернемося додому. О 19:00 на Майдані ми зберемося на річницю першої крові, пролитої за Донбас», – пише Батозький.

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Речник донецької обласної організації ВО «Свобода» 22-річний Дмитро Чернявський був убитий 13 березня 2014 року, коли на мітинг за єдність України з холодною зброєю напали проросійські бойовики, яких тоді називали «тітушками».