В Станиці Луганській відремонтували перебитий бойовиками газопровід - Москаль
14:44, 08 травня 2015Суспільство
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Перебитий бойовиками газопровід у Станиці Луганській відремонтовано, йде поетапне відновлення газопостачання.
Іде поетапне відновлення газопостачання в населені пункти району / joinfo.ua
Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
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«Ремонтні бригади зуміли оперативно усунути пошкодження магістрального газопроводу в Станиці Луганській, зараз іде поетапне відновлення газопостачання в населені пункти району», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня бойовики обстріляли Станицю Луганську з гранатометів та мінометів і перебили газопровід. Без газу залишалися районний центр та 13 інших населених пунктів (усього понад 13,5 тис. абонентів).
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