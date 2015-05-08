В Станиці Луганській відремонтували перебитий бойовиками газопровід - Москаль

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

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«Ремонтні бригади зуміли оперативно усунути пошкодження магістрального газопроводу в Станиці Луганській, зараз іде поетапне відновлення газопостачання в населені пункти району», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня бойовики обстріляли Станицю Луганську з гранатометів та мінометів і перебили газопровід. Без газу залишалися районний центр та 13 інших населених пунктів (усього понад 13,5 тис. абонентів).