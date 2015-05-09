Суд дозволив проведення масових заходів 9 травня у Львові

Про це повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Ідея нації» представники якої виступали відповідачами в судовому засіданні, оскільки подали заявку на проведення 9 травня у Львові заходів у місцях запланованих акцій ветеранів і представників сил лівого спрямування.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні о 6.00 суд відмовив у позові виконкому Львівської міської ради, який пропонував заборонити громадським організаціям «Ідея нації» та «Львівська міська рада організації ветеранів України», а також будь-яким іншим партіям, громадським організаціям і громадянам проводити сьогдотні в місті масові заходи (збори, мітинги, походи, демонстрації чи інші зібрання), окрім тих, які ініційовані державними органами влади.

«Тож сьогодні, окрім ГО «Ідея нації» та ГО «Львівська міська рада організації ветеранів України», мають право проводити свої акції й інші громадські організації, які подавали свої заявки на проведення заходів 9 травня у Львові”, - зазначається у повідомленні.

Прес-служба організації наголошує на тому, що «ГО «Ідея нації» не задовольняє дане рішення суду по дозволу проведення масового заходу для ГО «Львівська міська рада організації ветеранів України», оскільки в даній організації перебуває ряд представників, які запевняли, що будуть використовувати на своїх акціях георгіївські стрічки та комуністичну символіку СРСР для провокування громадян України. Тому, крім екологічної акції 9 травня, ГО «Ідея нації» буде додатково стежити за дотриманням правопорядку на Пагорбі слави, Марсовому полі та біля Монументу слави, щоб максимально унеможливити провокації з боку ГО «Львівська міська рада організації ветеранів України».

Читайте такожСьогодні Україна відзначає 70-ту річницю Перемоги над нацизмом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, міська рада отримала 8 заявок на проведення масових заходів 9 травня у Львові від різних політичних сил і громадських організацій.