Синоптики пообіцяли всій Україні сонце і +25, а західним областям - дощі з грозами
У середу, 13 травня, у західних областях України очікується зниження температури повітря до 13-19 градусів тепла.
Атмосферний фронт принесе дощі з грозами на захід України. Також локальні грозові дощі пройдуть на сході і в Криму. На решті території ще буде тепло, протягом дня до 19-25 градусів тепла, повідомляє «Оpogode».
У західній частині очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 13-19 градусів тепла.
У північних областях переважно без опадів. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 19-24, на Житомирщині 16-19 градусів тепла.
У центральній частині буде ясно і сухо. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.
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У східних областях - локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 19-24 градуси тепла.
У південній частині очікуються окремі невеликі дощі, можливі грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.
У Києві очікується переважно суха сонячна погода. Температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, вдень 20-22 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується південно-західний, на заході північно-західний, 5-12 м/с.