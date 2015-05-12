Кожен п'ятий українець може постраждати від землетрусу

Спеціальні станції фіксують непомітні для основної частини населення поштовхи ледве не щодня, йдеться в сюжеті ТСН.

Це стається переважно через наближеність до небезпечної території – румунської гірської зони Вранча. Хоча зрідка виникають і місцеві коливання. Лише за останні два роки Україну трясло двічі.

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У листопаді минулого року землетрус з Румунії докотився до Одещини, а півроку тому місцевий землетрус хилитав містечко Гадяч на Полтавщині.

Сейсмологи називають найбільш активними районами Прикарпаття та Львівщину, Одеську область та Дніпропетровщину.

Загалом до потенційно небезпечних районів відноситься 120 тисяч квадратних кілометрів, на яких проживає 20% населення країни.