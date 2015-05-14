В Одесі вночі пролунав вибух (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Вибух стався у комунікаційному колодязі на Олексіївськійплощі, 17. Повідомлення про це надійшло до до чергової частини Малиновського районного відділу міліції міста Одеси о першій ночі.

"За попередніми висновками експертів встановлено, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій, в якому містилося приблизно 400 грамів тротилу. Потерпілих в результаті вибуху немає", - сказано в повідомленні МВС.

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Працівники міліції продовжують відпрацювання прилеглої території.

Нагадаємо 29 березня УНІАН повідомляв про вибух в Одесі на перетині вулиць Ольгіївської та Мечникова, біля входу в одноповерхову будівлю, у якій колись розташовувався ресторан «Східний дворик».