На Каннському кінофестивалі покажуть український фільм "Полон" про війну на Донбасі

На Каннському кінофестивалі у професійному сегменті le marche du film відбудеться ринковий показ фільму Анатолія Матешка "Полон", сюжет якого розгортається під час бойових дій на сході України, передає ТСН.

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Крім того, в українському павільйоні розпочалася акція на підтримку незаконно утримуваного РФ режисера Олега Сенцова. У павільйоні розмістили плакат із фотографією режисера і збирають підписи із закликом до російської влади звільнити його.

Нагадаємо, вчора у Каннах відкрився 68-й кінофестиваль. Він стартував зі стрічки "З високо піднятою головою" з Катрін Деньов у головній ролі.