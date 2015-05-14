Площі Леніна в Миколаєві повернули історичну назву

Миколаївська міська рада повернула площі Леніна історичну назву «Соборна площа».

Як повідомляє мерія, за таке рішення на сесії 14 травня проголосував 51 депутат міської ради (при необхідному мінімумі 46).

Проект відповідного рішення міськради представила начальник відділу охорони культурної спадщини Ірина Бондаренко. Вона зазначила, що цей документ підготовлено з метою відновлення історичних традицій топоніміки в місті Миколаєві, згідно з п. 4 Основних напрямків топонімічної політики в місті Миколаєві, затверджених рішенням Миколаївської міськради від 21.11.2002 №7/13, враховуючи численні звернення громадян, організацій та установ, результати громадського обговорення, яке проводилося з 15.12.2014 до 15.02.2015, і соціологічних опитувань.

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Крім того, згідно з проектом рішення міськради, площа має бути реконструйована. Для цього пройде конкурс на кращу проектну пропозицію щодо реконструкції площі і буде створена робоча група з розробки Положення про відкритий архітектурний конкурс.

"Я докладу всі зусилля для того, щоб після конкурсу вже цього року велася серйозна реконструкція площі. Такі можливості ми з вами, я думаю, знайдемо", - заявив голова міськради Миколаєва Юрій Гранатуров.

Він зазначив, що саме громадськість звернулася до міськвиконкому з проханням повернути площі Леніна історичну назву «Соборна площа».

"Є звернення від містян, від громадських організацій, від 30 підприємств, від 28 громадських рад, від народних депутатів. Ми провели двомісячні слухання, хоча за законом ми не мали цього робити, це виняткове право міської ради.

Однак не всі депутати підтримали ідею перейменування площі Леніна. Зокрема, фракція Комуністичної партії України у міськраді та депутатська група «Опозиційний блок Миколаєва» виступили проти цього. На їх думку, це робити передчасно і поспішно. Однак у даному питанні вони залишилися в меншості", - сказав Гранатуров.