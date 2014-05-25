ЗМІ: Головну площу Дніпропетровська офіційно перейменували на Героїв Майдану

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Дніпропетровську міську раду.

За даними з міськради, наразі в них є офіційний документ, ухвалений сесією міськради, згідно з яким площа перейменована в Героїв Майдану. Таким чином, думка жителів міста, які голосували за назву центральної площі міста на сайті міської ради, була взята до уваги.

На сайті Дніпропетровської міської ради минулого тижня завершилось голосування за назву головної площі міста: з понад 17 тисяч людей, які проголосували, 43% віддали свій голос за «Героїв Майдану», 37% – за «площу В.І. Леніна», решта варіантів набрали набагато менші відсотки голосів.

Читайте такожУ Дніпропетровську вперше вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій під символом червоного макуНаразі площа Героїв Майдану має такий вигляд: п’єдестал, де раніше був монумент Леніна, з чотирьох боків огороджений банерами з дівчинкою у вишитій сорочці та написом «Я люблю Україну!». Банером зі схожим принтом огорнули й сам п’єдестал.

22 лютого 2014 року Дніпропетровська міська рада перейменувала центральну площу міста з імені Леніна на площу Героїв Майдану. Рішення було ухвалене ввечері на позачерговій сесії міськради, «за» проголосувало 68 депутатів. Пізніше міський голова Іван Куліченко заявив, що це рішення нелегітимне, бо ухвалене з порушенням процедур.

Водночас представники Євромайдану вимагали від влади не давати «задній хід» щодо перейменування площі Леніна на Героїв Майдану.