У Вінниці починають збирати сухі і вологі відходи в окремі контейнери

Як зазначають у комунальному унітарному підприємстві "ЕкоВін", пілотний проект з роздільного збору ТПВ, в рамках якого вже підготовлено понад 270 контейнерів зі спеціальними інформаційними наліпками та дві нові вантажівки для вивезення виключно сухих відходів, стартує на початку літа, пише EcoTown.

Для створення цілісної системи збору, вивезення, переробки або захоронення відходів Вінниця наразі ліквідувала стихійні сміттєзвалища та встановила сміттєсортувальну станцію на місцевому полігоні.

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За словами директора КУП "ЕкоВін" Володимира Чорновола, запровадження роздільного збору вторинної сировини допоможе вінничанам змінити підходи до поводження з побутовими відходами, а також дозволить компанії утриматись від підняття тарифу за вивіз сміття для мешканців обласного центру. Частину власних витрат на обслуговування підприємство зможе компенсувати за рахунок коштів, виручених від реалізації вторинної сировини, пояснює фахівець.

Пілотним проектом з роздільного збору ТПВ буде охоплена більша частина правого берега Вінниці, до якого поки що не увійде Свердловський масив та приватний сектор - Корея і П'ятничани.

У мерії наголошують, що успішність проекту залежатиме, перш за все, від вінничан, які вдома повинні навчитись сортувати сміття.