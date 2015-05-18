Москаль: хто може, їде з "ЛНР" в пошуках нормальних умов для проживання

Про це повідомляє прес-служба політика. Також, він привіз гуманітарну допомогу.

"Поспілкувався з вимушеними переселенцями, котрі тримають постійний зв’язок зі своїми близькими на окупованій території", — повідомляє Г.Москаль.

"За їх словами, люди, що залишилися по той бік лінії розмежування вогню, ходять із тугою в очах – безробіття, безгрошів’я, відсутність нормальної медичної допомоги, свавілля бойовиків… Хто може, їде з так званої ЛНР туди, де є нормальні умови для проживання. Як кажуть переселенці у Вискриві, їм дуже пощастило, що дачний масив із їхніми ділянками залишився на контрольованій Україною території…", - цитує очільника регіону прес-служба.

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У Троїцькому, яке опинилося в театрі бойових дій навколо Дебальцева, Москаль проінспектував хід відновлювальних робіт. Електроенергію в селі майже повністю відновили. Однак напівзруйновану “Градами” школу ремонтувати не поспішають. Вікна тут досі не замінені, дах не відновлений, дощова вода затікає в приміщення й поступово руйнує його. І це при тому, що гроші на ремонт школи виділені з обласного бюджету.

Питання відновлювальних робіт у Троїцькому стане предметом розмови на найближчій апаратній нараді у військово-цивільній адміністрації.

Раніше УНІАН повідомляв, що двоє волонтерів та двоє нацгвардіців загинули на Луганщині, коли їхня автівка, що рухалася ґрунтовою дорогою у бік Попасної, підірвалася на протитанковій міні.