Під Попасною загинули двоє бійців "Нацгвардії" та двоє волонтерів (уточнено)

За оновленими даними у автомобілі, що підірвався неподалік Попасної, загинуло двоє військових і двоє волонтерів.

Двоє волонтерів та двоє нацгвардіців загинули на Луганщині, їхня автівка, що рухалася ґрунтовою дорогою у бік Попасної, підірвалася на протитанковій міні. Ще один волонтер поранений, повідомив "5-му каналу" телефоном очільник міської військово-цивільної адміністрації Роман Власенко.

Раніше про цей інцидент повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Інформацію про інцидент "5-му каналу" підтвердили в Штабі АТО. А в прес-службі Національної гвардії України уточнили: авто, в якому їхали двоє військовослужбовців та волонтери, підірвалося на некерованому фугасі.

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"Сьогодні в обід в селищі Парусівка, це окраїна Попасної стався терористичний акт. На протитанковій міні підірвався автомобіль з бійцями нацгвардії і волонтерами. За моєю інформацією 4-200, 1-300. Автомобіль повністю розбитий", - повідомив керівник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Роман Власенко.