У Харкові невідомі вночі повалили три пам'ятники діячам радянської епохи

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

"Від рук невідомих постраждали бюст І. Котлову в Ленінському районі, бюст С. Кірову в Московському районі та Ф. Дзержинському в Дзержинському районі. Усі події сталися у період з 22:20 до 23:25", - йдеться в повідомленні.

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За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи райвідділів. Встановлюються обставини та особи, причетні до даних злочинів. Факти подій внесені до Журналів обліку правопорушень. Триває перевірка.

Крім того, вчора невідомі пошкодили пам’ятник Олександру Невському – від скульптури відламаний меч. Інформація про пошкодження пам’ятника, що розташований напроти лікарні №15, надійшла до Московського райвідділу міліції 17 травня о 18:05. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться заходи зі встановлення обставин події та осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.