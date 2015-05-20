Мерів міст Київщини зобов'язали спілкуватися із виборцями у Facebook
14:55, 20 травня 2015Суспільство
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Чиновники мають до 23 травня створити особисті акаунти в соцмережі.
Мерам міст на Київщині доручили зареєструватися у Facebook / yahoo.com
Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе доручив керівникам райдержадміністрацій та міським головам (міст обласного значення) Київщини до 23 травня створити особисті акаунти в мережі Facebook.
Про це УНІАН повідомили в Київській обласній державній адміністрації.
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«Саме соціальні мережі зараз є одним з головних джерел інформації. А представники влади повинні вміти вести діалог з людьми: повідомляти про важливі події, радитися про заплановані зміни, висловлювати свою позицію, чути думки і критику, спілкуватися з населенням», - зазначив Парцхаладзе.
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