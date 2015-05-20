СБУ затримала суддю за отримання хабара у 15 тисяч доларів

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, співробітниками відомства зафіксовано факт отримання суддею 15 тисяч доларів за винесення рішення про банкрутство одного з державних підприємства.

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Під час обшуків службового приміщення судової установи та помешкання судді правоохоронці вилучили готівку, одержану як неправомірну вигоду.

Наразі співробітники Служби безпеки перевіряють інформацію щодо інших епізодів протиправної діяльності судді та можливої участі його спільників.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступника голови Шевченківського району затримали під час отримання 73,5 тисяч гривень хабара.