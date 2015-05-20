Кабмін показав зразок внутрішнього біометричного паспорта (документ)

Документ видаватимуть у формі пластикової картки.

Згідно з постановою уряду № 302, оформлення та видача внутрішніх біометричних паспортів почнеться з 1 січня 2016 року, пише Лівий берег. Цією постановою затверджено зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм. Читайте такожЗ квітня дані про дітей більше не вноситимуть до закордонних паспортів батьків Також затверджено зразок бланка паспорта громадянина України, який не містить безконтактний електронний носій. Технічний опис документів є в документі, оприлюдненому Кабміном.

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