Зниклі безвісти на Донбасі українці стають рабами у Чечні - родичі

Багато з них були продані в рабство в Чечні, Адигеї і Осетії. Про це йдеться у відкритому листі родичів полонених до російських правозахисників, опублікованому на сайті Відкрита Росія.

"Ми припускаємо, що вони можуть знаходитися там, оскільки на телефони їхніх близьких дзвонив або сам зниклий, або невідомі з російських номерів — з Чечні, з Адигеї. Деяким з рідних також дзвонили правозахисники з Росії з повідомленням про те, що вони знайшли їх рідних в російських СІЗО. Деяких з них, як ми знаємо, відправляли в Чечню або Адигею", - йдеться в листі.

Серед зниклих є не тільки українські військові, але і мирні жителі — волонтери, які надавали гуманітарну допомогу нужденним, і ті, хто відвідував своїх родичів, покликаних в українську армію в ході мобілізації.

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Ті, кому вдалося звільнитися з полону, розповідали родичам зниклих безвісти, що починаючи з літа, полонених неодноразово перевозили в Ростовську область або в глиб Росії на роботи, потім повертали через кордон назад і знову відвезли в Росію у різних напрямках. Їх переправляли через кордон через різні пункти пропуску, зокрема, через пункт пропуску Ізварине.

"Звертаємо вашу увагу, що мова не йде про військовополонених "республік" і "козаків". Цих зниклих безвісти немає в списках загиблих, ні серед полонених, що підлягають обміну згідно з мінськими угодами. На даний момент будь-який зв'язок з ними втрачено", - йдеться в листі.

Деякими рідним зниклих невідомі особи по телефону або через волонтерів пропонували повернути бранця за велику винагороду". Деякі телефонували розмовляли зі східним акцентом.

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"Іноді це звучало так: "ваші родичі продані в рабство, і ви ніколи їх не побачите", - пишуть родичі зниклих без вісті. Всіх тих, кого вивезли на Кавказ — в Чечні, Осетії або Адигеї, — швидше за все, не тримають в СІЗО, вважають родичі бранців. "З різних джерел відомо, що наших близьких вивозили і продавали як робочу силу. Ми не можемо з точністю сказати, наскільки це відповідає істині, але про такі випадки надходили сигнали від різних правозахисників і журналістів", - йдеться в листі.

На прохання родичів журналіст Анна Нємцова спробувала простежити такий слід в Чечні. Її джерела підтвердили, що ці випадки мають місце, однак таких "проданих" потрібно шукати, і це непросто.

Родичі полонених склали список осіб, зниклих безвісти, з чиїх телефонів дзвонили близьким і друзям або чиї телефони виявлялися включеними в роумінгу в Росії, зокрема, в Чечні, Адигеї і Осетії. У цьому списку 120 чоловік, проте крім них, в Росії може знаходитися за різними даними, від 400 до 700 громадян України.