Міліція затримує протестувальників під Радою - ЗМІ

Про це "Українській правді" розповіла одна з активісток Юлія Сало.

Міліція пояснює активістам, що їх затримують "для перевірки".

Як відомо, у четвер під Радою зібралися протестувальники, які вимагали ухвалити законопроект про реструктуризацію валютних кредитів. Вони перекривали дорогу та запалювали шини.

Раніше ІнфоВійська Міністерства інформполітики зазначали, що тему "фінансового майдану" розкручують у соцмережах боти Кремля.

Верховна Рада в четвер після позитивного голосування за законопроект (№1558-1) у другому читанні ("за" - 227 голосів) не змогла підтримати його в цілому та проголосувала за підготовку його за скороченою процедурою до третього читання.

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Деякі учасники акції вирішили залишитися на ніч поруч із будівлею Верховної Ради.

У ході зіткнень між протестувальниками і співробітниками правоохоронних органів постраждали чотири міліціонери.