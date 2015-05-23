У Славутичі стріляли в депутата, він у важкому стані

Депутата везуть в Київ на операцію, передає "5 канал".

"На депутата Анатолія Гладченка був скоєний замах. Стріляли з травматичного пістолета на відстані витягнутої руки в обличчя. Було здійснено два постріли. Він у важкому стані, зараз його везуть у Київ на термінову операцію", - повідомив колега постраждалого Олександр Демидов.

За словами депутата, замах здійснили члени кавказького етнічного угрупування.

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"На кавказців завели кримінальну справу. Вони вийшли на нього, просили, щоб він справу допоміг "вирішити", забрати матеріали з органів внутрішніх справ. Він відмовився, крім того, сам відкопав якусь причетність цих людей до наркотиків... Вони при купі свідків зробили йому два постріли в обличчя, сіли в машини і поїхали. Покази дали свідки і він сам, але є побоювання, що справа може зійти "на гальмах", - говорить Демидов.