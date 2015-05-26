Чоловік, який вбив двох людей у Харківській області, воював в Афганістані, Чечні і Ізраїлі

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик. За її даними, встановлено, що чоловік, який захопив заручників, Олег Гапон, 1967 року народження, з 1985 року служив в армії.

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"Олег Гапон брав участь у збройних конфліктах на території Афганістану, був командиром бригади, а також в Чечні та Ізраїлі", - сказала Віта Дубовик.

За її словами, значну частину перемовин – 11 телефонних розмов – із Олегом Гапоном вів співробітник прокуратури, який знав злочинця особисто. Олег Гапон вимагав надати йому "коридор" до Горлівки Донецької області та автомобіль ДАІ з проблисковими маячками в супровід.

Віта Дубовик зазначила, що інформація про знаходження в машині, в якій перебували заручники, вибухівки, не підтвердилася.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Люботині Харківської області невідомий чоловік застрелив з карабіну двох людей та одного поранив, після чого виїхав до селища Коротич, де на автозаправці захопив трьох заручників. Злочинець висував різні вимоги - від виїзду закордон до виїзду на територію так званої "ДНР". Близько 20.30 силовики ліквідували злочинця, ніхто із заручників не постраждав.