Чоловік, який захопив заручників на Харківщині, убитий

Як повідомило кореспондента УНІАН джерело у правоохоронних органах, ліквідація відбулася близько 20.30, ніхто із заручників не постраждав. «У нас захоплення. Заручники не постраждали. Злочинець ліквідований», - сказав співрозмовник агентства.

Журналісти, які чергували неподалік АЗС, чули щонайменше три постріли, після чого до місця події вирушили автомобілі швидкої допомоги та пожежників.

За словами співрозмовника силовики обрали найзручніший момент для ліквідації бандита.

Як повідомляв УНІАН, у Харківському районі через захоплення зловмисником заручників на автозаправній станції перекрита ділянка траси Київ-Харків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив старший інспектор управління ДАІ в Харківській області Олег Никоненко.

За його відомостями, ділянка траси перекрита вже більше ніж 1,5 години, однак на цей час затору на дорозі немає, на трасі збираються не більше 10 автомобілів.

Никоненко підкреслив, що у водіїв є можливість об'їхати перекриту ділянку дороги Київ – Харків паралельними дорогами або через Симферопольську чи Сумську траси.

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У головному управлінні МВС України в Харківській області УНІАН повідомили, що зараз на місці події працює очільник харківської главку міліції, слідчо-оперативна група Харківського райвідділу міліції та працівники оперативних підрозділів.

"На даний момент правоохоронці ведуть перемови стосовно звільнення заручників, вживаються заходи щодо затримання зловмисника. Робиться все для того, щоб він погодився здатися, і уникнути жертв серед заручників", - повідомили в міліції.

Сьогодні в Люботині Харківської області невідомий чоловік застрелив з карабіну двох людей, після чого виїхав до селища Коротич, де на автозаправці захопив двох заручників.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, згаданий чоловік відкрив стрілянину після того, як приїхали описувати його будинок. Загинув один з двох понятих і хтось з перехожих чи осіб, які супроводжували судового виконавця.