Краснодарський суд відмовився припинити справу сина Джемілєва

Про це в "Твіттері" написав адвокат Микола Полозов. "Краснодарський суд "забув" про ст. 12 ч. 3 Кримінального кодексу РФ і відмовився припинити справу, незважаючи на вирок суду України. Джемілєв залишається в заручниках. Відмову у клопотанні про припинення справи Джемілєва краснодарський суддя мотивував тим, що стосовно нього не було вироку російського суду", - написав Микола Полозов.

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Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство"). У Меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру Джемілєву запобіжний захід волі у вигляді утримання під вартою. Підозрюваного помістили в психіатричну лікарню в Сімферополі для проходження судово-психіатричної експертизи, а потім знову перевели в СІЗО. Встановити ступінь осудності затриманого медики не змогли. Апеляційний суд Криму ухвалив рішення етапувати його в Київ для проходження експертизи.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера Джемілєва вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.