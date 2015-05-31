Порошенко призначив державну стипендію режисерові Сенцову

Президент Петро Порошенко призначив заарештованому російськими окупантами у Криму українському режисерові Олегу Сенцову дворічну стипендію.

Про це йдеться в указі "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва" від 30 травня, розміщеному офіційним інтернет-представництвом глави держави.

Такі ж стипендії отримали ще ряд видатних діячів української культури.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Сенцов, а також активісти Олександр Кольченко, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв у травні 2014 року були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін тримання Сенцова під вартою.

Читайте такожЗ Сенцова вибивали зізнання - адвокатУ грудні в Генпрокуратурі заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.

9 лютого 2015 р. Московський міський суд відхилив апеляцію захисту і залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження терміну арешту Сенцова до 11 квітня.

8 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін ув’язнення Сенцова до 11 травня.

Московський суд 6 травня продовжив термін арешту українському режисерові до 11 липня.