Мешканці Борислава перекрили дороги з вимогами вирішити проблеми з водопостачанням

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди ходять по пішохідному переходу в центрі міста і на виїзді з Борислава у напрямку Трускавця.

Від початку року в Бориславі, де проживає 35 тисяч людей, вже кілька разів припиняли подавати воду у помешкання громадян і в усі установи терміном від тижня і понад місяць.

На сьогодні жителі не мають води 10 днів, у чому причина не знають, каже бориславець Олег Смук. «Нам ніхто нічого не пояснює, а тому люди вже не знають, в які двері стукати», – заявляє Смук.

Читайте такожУ Трускавці, Дрогобичі та Стебнику другу добу немає водиУ Бориславі систематично ламаються насосні станції, «Бориславводоканал» відмикають від електропостачання, а у криницях вода не придатна для споживання, бо туди потрапляють шкідливі речовини від «нафтового» підприємства, кажуть мешканці. Вони протестували і під стінами Львівської обласної адміністрації, і чиновники пообіцяли їм втрутитись у ситуацію.

Також жителі Борислава вимагають відставки міського голови Володимира Фірмана, звинувачуючи його у бездіяльності. Мер пояснює, що є заручником ситуації, бо уряд не виділяє гроші на вирішення проблеми з водопостачанням у місті.

Акція протесту у Бориславі сьогодні попереджувальна, триватиме годину, а далі мешканці вирішуватимуть, як діяти.