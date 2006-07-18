Черновецький згадав, що він банкір

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про створення Ради з питань банківської діяльності при Київському міському голові і затвердив її персональний склад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, планується, що до складу ради увійдуть за згодою керівники правлінь різних банків - 7 осіб. Очолить раду голова правління комерційного банку “Експобанк” Юрій ГЕТЬМАНЕНКО.

Новостворене об’єднання має на меті консолідувати і налагодити співпрацю між фінансово-кредитними установами, їхніми об’єднаннями та органами місцевого самоврядування, сприяти ефективнішому економічному розвитку української столиці.

За поясненням заступника голови КМДА Дениса БАССА, тепер усі проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови і міської держадміністрації з економічних питань та питань банківської діяльності, які носять нормативно-правовий характер, підлягають попередньому розгляду Банківською радою.

Положення про Раду з питань банківської діяльності при Київському міському голові доручено розробити юридичному управлінню апарату КМДА із залученням фахівців асоціації „Український кредитно-банківський союз” у місячний термін.