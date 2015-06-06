CБУ затримала ватажка диверсантів "Сахару" під час підготовки теракту в Запорізькій області

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали ”командира” диверсійної групи т.зв. ”ДНР” під час підготовки терористичного акту в Запорізькій області.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як йдеться в повідомленні, терорист у грудні 2014 р – січні 2015 року пройшов спеціальну підготовку у розвідувально-диверсійному таборі у м. Ростов-на-Дону (РФ). Повернувшись на територію, тимчасово контрольовану бойовиками, він під керівництвом російського куратора на прізвисько ”Хан” готував диверсантів.

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За даними СБУ, затриманий, відомий серед бойовиків під прізвиськом ”Сахара”, з жовтня 2014 року керував різними диверсійними підрозділами незаконних збройних формувань бойовиків, у тому числі терористів з ”Оплоту”. Він здійснював збір інформації щодо кількості, дислокації та руху бойових підрозділів Збройних сил України на території Донецької, Харківської та Запорізької областей. На основі зібраної інформації готував детальні ”інструкції” диверсійним групам для здійснення терористичних актів проти українських військовослужбовців та мирних жителів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.