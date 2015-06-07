У Луганській області на міні підірвався трактор, водій поранений (фото)

03:25, 07 червня 2015
Суспільство
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У Москаля зазначають, що трактор підірвався за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування. 

moskal.in.ua

У Луганській області під час польових робіт підірвався трактор, водій поранений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, це сталося в п’ятницю після обіду в Попаснянському районі поблизу с. Вовчеярівка, що за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування. 

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«Під час дискування поля трактор МТЗ-382, який належить приватному підприємству, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Поранення отримав 39-річний тракторист, він зараз перебуває в лікарні», - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили в прес-службі, найімовірніше, вибухнула міна, закладена тут у період активних бойових дій.

moskal.in.ua
moskal.in.ua
moskal.in.ua

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