У Луганській області на міні підірвався трактор, водій поранений (фото)

У Луганській області під час польових робіт підірвався трактор, водій поранений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, це сталося в п’ятницю після обіду в Попаснянському районі поблизу с. Вовчеярівка, що за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування.

Читайте такожНа Донеччині тракторист підірвався на міні

«Під час дискування поля трактор МТЗ-382, який належить приватному підприємству, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Поранення отримав 39-річний тракторист, він зараз перебуває в лікарні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, найімовірніше, вибухнула міна, закладена тут у період активних бойових дій.