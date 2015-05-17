У Генштабі повідомили, що на фугасі під Попасною підірвався полковник

Про це в ході безстрокового телемарафону "Україна понад усе" в ефірі "5 каналу" повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Сьогодні вдень автомобіль УАЗ "Хантер" рухався за визначеним маршрутом. На борту його перебувало двоє українських військових, один з них високого чину - це заступник командира частини з логістики, полковник. На борту також перебували троє волонтерів. Нині з'ясовується, за яким маршрутом і з якою метою рухався цей автомобіль. На ґрунтовій дорозі неподалік Попасної стався вибух, тобто позашляховик підірвався на фугасі. Внаслідок вибуху загинули двоє українських військовослужбовців. Також загинули двоє волонтерів. Третій волонтер з великою кількістю опіків (фахівці-медики кажуть, що у нього обгоріло близько 80% тіла) нині перебуває в лікарні. Лікарі борються за його життя", - зазначив він.

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Нагадаємо, як повідомлялось раніше, сьогодні пообіді на ґрунтовій дорозі біля Попасної Луганської області, яка веде до села Троїцьке, на фугасі підірвався військовий автомобіль "Хантер". В результаті двоє волонтерів та двоє нацгвардійців загинули. Іще один волонтер поранений.