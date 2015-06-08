Квіташвілі: Україна не буде купувати вакцини російського виробництва

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. "Російські вакцини заходити в Україну не будуть. Ми максимально цього не допустимо. За останні 3 роки країна закуповувала російські вакцини БЦЖ, при цьому сумнівної якості", - сказав міністр.

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Він підкреслив, що на наступному тижні в регіони України почнуть завозити польську вакцину БЦЖ.

Олександр Квіташвілі зазначив, що в Україні була проблема з вакцинацією проти поліомієліту. "Завдяки гуманітарній допомозі Канади потреба у вакцині проти поліомієліту закрита повністю. На цей рік і наступний. Незабаром ми почнемо велику вакцинальну кампанію", - зазначив міністр.

За його словами, в цьому році через міжнародні організації запланована лімітована закупівля препаратів для ВІЛ-інфікованих людей та хворих на туберкульоз. "З наступного року процес закупівлі препаратів буде планомірним", - сказав Олександр Квіташвілі.

За словами міністра, МОЗ змінило підхід до визначення необхідної кількості препаратів, які закуповуються в рамках державних програм.

"Ми скасували 19 номенклатурних груп, які займалися питанням закупівель. Замість них зараз працює одна технічна група, яка засідає щодня. Це відкритий процес. На сайті МОЗ опубліковано хід засідань. Торги також будуть максимально відкритими. Від графіка закупівель ми не відходимо. Впевнений, що все буде нормально. Ми спілкуємося з виробниками, просимо, щоб вони брали участь в торгах", - сказав Олександр Квіташвілі.