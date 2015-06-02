Яценюк вимагає від Квіташвілі до вересня надати результати реформування медичної сфери
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі до вересня надати результати реформування медичної сфери.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав під час засідання колегії МОЗ, звертаючись до Квіташвілі.
"У нас з вами є три місяці. Є парламент, парламент хоче змін, є міністерство, воно пропонує зміни. На вересень я вимагаю результату, результату як щодо прийняття законів, так щодо закупівлі медичних препаратів і лікарських засобів, так і щодо забезпечення вакцинації, - конкретного результату. І до вересня я пройдусь по всім міністерствам, тому що дивлюся, що деякі члени коаліції забули, що таке коаліційний уряд", - сказав Яценюк.
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За його словами, "в рамках зміни системи медицини необхідно визначити ключові проблеми, які є сьогодні в країні, для країни в цілому і для українців, а це зараз питання національної безпеки, - низька тривалість життя і жахлива якість життя".
"Це два базові пункти, на які треба зараз шукати відповіді, на ці два найбільших виклики", - наголосив Яценюк.
Квіташвілі повідомив, що законопроекти з реформування медичної сфери планують внести на розгляд парламенту цього тижня.
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*** За даними прес-служби МОЗ, 27 травня Квіташвілі презентував на засіданні Кабінету міністрів законопроект "Про внесення змін до деяких актів щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я". За його словами, цей законопроект передбачає докорінні зміни у статусі й механізмах фінансування лікарень.
Як заявив міністр, у розробленому законопроекті запропоновано дві великі зміни: зміна правового статусу закладів охорони здоров'я та надання їм автономії в управлінні, а також зміни у фінансуванні системи охорони здоров'я. Змінами передбачено перехід від бюджетної установи до форми державного підприємства, комунального підприємства, господарського товариства або інших організаційно-правових форм згідно з чинним законодавством.
Квіташвілі також наголосив, що 2016 рік буде перехідним роком від фінансування за ліжко-місця до фінансування за надані послуги.