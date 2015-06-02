Яценюк вимагає від Квіташвілі до вересня надати результати реформування медичної сфери

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав під час засідання колегії МОЗ, звертаючись до Квіташвілі.

"У нас з вами є три місяці. Є парламент, парламент хоче змін, є міністерство, воно пропонує зміни. На вересень я вимагаю результату, результату як щодо прийняття законів, так щодо закупівлі медичних препаратів і лікарських засобів, так і щодо забезпечення вакцинації, - конкретного результату. І до вересня я пройдусь по всім міністерствам, тому що дивлюся, що деякі члени коаліції забули, що таке коаліційний уряд", - сказав Яценюк.

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За його словами, "в рамках зміни системи медицини необхідно визначити ключові проблеми, які є сьогодні в країні, для країни в цілому і для українців, а це зараз питання національної безпеки, - низька тривалість життя і жахлива якість життя".

"Це два базові пункти, на які треба зараз шукати відповіді, на ці два найбільших виклики", - наголосив Яценюк.

Квіташвілі повідомив, що законопроекти з реформування медичної сфери планують внести на розгляд парламенту цього тижня.

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*** За даними прес-служби МОЗ, 27 травня Квіташвілі презентував на засіданні Кабінету міністрів законопроект "Про внесення змін до деяких актів щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я". За його словами, цей законопроект передбачає докорінні зміни у статусі й механізмах фінансування лікарень.

Як заявив міністр, у розробленому законопроекті запропоновано дві великі зміни: зміна правового статусу закладів охорони здоров'я та надання їм автономії в управлінні, а також зміни у фінансуванні системи охорони здоров'я. Змінами передбачено перехід від бюджетної установи до форми державного підприємства, комунального підприємства, господарського товариства або інших організаційно-правових форм згідно з чинним законодавством.

Квіташвілі також наголосив, що 2016 рік буде перехідним роком від фінансування за ліжко-місця до фінансування за надані послуги.