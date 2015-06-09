Геращенко: ДСНС неодноразово попереджувала власника нафтобази про порушення пожежних норм

Про це повідомив народний депутат, радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Як мені стало відомо, ДержНС неодноразово виносила компанії БРСМ приписи про необхідність приведення своєї нафтобази у відповідність до державних пожежних норм, проте необхідні дії не робилися», - написав він.

Геращенко наголосив, що за словами представників ДержНС, на нафтобазі налічувалося 17 резервуарів ємністю по 800 кубічних метрів і кілька десятків резервуарів меншої ємності. Ємності, зважаючи на розпал сільськогосподарських робіт, були заповнена на 90%.

«Видно, що 800 кубові ємності для пального розташовані на відстані всього 10-15 метрів один від одного. Зрозуміло, що якщо одна така ємність загориться, то в разі її вибуху, вибух інших ємностей неминучий», - додав він.

Читайте такожДосі невідомо, скільки нафти було на базі під Києвом до вибуху

Геращенко вважає, що «після цієї катастрофи в Україні мають бути проведені ретельні перевірки дотримання пожежних норм на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах, після яких мають залишитися працювати лише ті нафтобази й паливосховища, що відповідають пожежним нормам, або які будуть на час зупинені й розпочнуть роботу після дотримання пожежних норм».

Сегодня в 8 утра, во время попытки локализации пожара на нефтебазе фирмы "БРСМ" в селе Крячки, что под Васильковым, прои... Posted by Anton Gerashchenko on 9 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу смт Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.

Понад 400 бійців Нацгвардії направлені до місця пожежі на нафтобазі під Києвом.