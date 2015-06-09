Турчинов: На базі знаходилося близько 14 тисяч тонн нафтопродуктів
Турчинов зазначив, що точний обсяг нафтопродуктів буде визначено вже після гасіння пожежі.
На нафтобазі під Києвом, на якій вчора сталася пожежа, знаходилося близько 14 тисяч тонн нафтопродуктів.
Про це під час брифінгу з місція події заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться у сюжеті "112 Україна".
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"За інформацією, яка є у фахівців з тушіння пожежі, на нафтобазі знаходилося біля 14 тисяч тон нафтопродуктів. Але підкреслюю - це інформація номінальна - відповідно до документації. Слідство буде проведено, реальний обсяг нафтопродуктів буде визначено вже після гасіння пожежі", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.
Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.
До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.