Турчинов: На базі знаходилося близько 14 тисяч тонн нафтопродуктів

На нафтобазі під Києвом, на якій вчора сталася пожежа, знаходилося близько 14 тисяч тонн нафтопродуктів.

Про це під час брифінгу з місція події заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться у сюжеті "112 Україна".

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"За інформацією, яка є у фахівців з тушіння пожежі, на нафтобазі знаходилося біля 14 тисяч тон нафтопродуктів. Але підкреслюю - це інформація номінальна - відповідно до документації. Слідство буде проведено, реальний обсяг нафтопродуктів буде визначено вже після гасіння пожежі", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух. Глава МВС Арсен Аваков повідомив про шістьох госпіталізованих з опіками пожежників.

До вибуху також була інформація про одного загиблого і п'ятьох постраждалих співробітників нафтобази.