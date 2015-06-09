Об'єднавчий Собор між УПЦ КП і УАПЦ мають намір провести 14 вересня

Собор мають намір провести в день, коли церква розпочинає новий календарний цикл богослужбового року, а саме у день церковного новоліття.

Про це за підсумками спільного засідання Комісій для ведення діалогу УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ сказав Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київського патріархату Євстратій (Зоря), передає кореспондент УНІАН.

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Євстратій (Зоря) наголосив, що комісія для ведення діалогу не є повноважною приймати рішення про скликання Собору, і тому дата 14 вересня є пропозицією Комісії для скликання Об'єднавчого Собору.

Зокрема, комісія пропонує у визначений термін, до 30 червня, згідно зі статутами церков, прийняти рішення про скликання собору. Зі сторони УПЦ КП це рішення повинно бути прийнято в особі патріарха та Священного Синоду, і зі сторони УАПЦ - в особі митрополита та Архієрейського собору.

При цьому, говорячи про можливу назву єдиної Помісної Православної Української Церкви, Євстратій (Зоря) зазначив, що позиція УПЦ КП полягає у тому, що це питання повинно залежати від волі Об'єднавчого Собору. "Наша пропозиція, що об'єднана церква буде носити назву "Українська Православна Церква Київський Патріархат". Назва "Українська Автокефальна Православна Церква" буде використовуватися як друга офіційна назва Української Православної Церкви Київського Патріархату", - сказав він.

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У зв'язку з цим голова Інформаційного управління УПЦ КП заявив, що у світі існує така практика, і вона розповсюджена у багатьох православних церквах щодо відображення двох офіційних назв церкви.

Разом з тим він розповів про можливі умови обрання предстоятеля об'єднаної церкви. "Є пропозиції двох церков. Наша пропозиція, щоб главою об'єднаної церкви був визнаний патріарх Філарет. Пропозиція Української Автокефальної Православної Церкви, щоб були вибори глави об'єднаної церкви, в яких очевидно може брати участь як патріарх Філарет, так і будь-який інший ієрарх", - сказав голова Інформаційного управління УПЦ КП.

Євстратій (Зоря) додав, що обидві пропозиції будуть розглядатися на Об'єднавчому Соборі, і у підсумку рішення буде залежати від нього.

Як повідомляла Релігійно-інформаційна служба України, Комісія для ведення діалогу УАПЦ та УПЦ КП 8 червня на спільному засіданні прийняла рішення запропонувати своїм Предстоятелям невідкладно скликати Об’єднавчий Собор.

Священнослужителі двох Церков вкотре задекларовали чіткі наміри сторін щодо побудови Помісної Церкви. Центральне рішення - Предстоятелю УАПЦ та її Архиєрейському Собору і Предстоятелю УПЦ КП і її Священному Синоду запропоновано невідкладно скликати Об'єднавчий Собор для остаточного і закріпленого статутними нормами та канонічним правом об'єднання УАПЦ і УПЦ КП в єдину Помісну Церкву.

Робота комісії відбувалася у присутності спостерігачів від Константинопольського Патріархату: єпископа УПЦ в Канаді Іларіона, єпископа УПЦ в США Даниїла.

Довідка УНІАН. 4 червня Українська Автокефальна Православна Церква обрала нового Предстоятеля.

Ним став Митрополит Львівський, керуючий Рівненською, Волинською та Таврійською єпархіями Макарій (Малетич).

Після смерті попереднього глави УАПЦ, 27 лютого надзвичайний Архиєрейський Собор УАПЦ обрав місцеблюстителем предстоятельської кафедри митрополита Макарія.