На нафтосховищі під Києвом продовжують палати 14 цистерн з паливом

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 8:30 11 червня залишається горіти ще 1 ємність з пальним об’ємом 900 куб м. та 13 ємностей об’ємом 50 куб.м", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, наразі проводиться охолодження ємностей.

До ліквідації пожежі залучено 303 рятувальники та 45 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.

За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273. У МВС вже повідомили, що нафтобаза не була введена в експлуатацію належним чином.