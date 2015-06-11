На нафтосховищі під Києвом продовжують палати 14 цистерн з паливом
На нафтосховищі у Васильківському районі Київської області продовжують палати 14 цистерн з паливом, одна з яких об’ємом 900 кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожКомплекс споруд палаючої нафтобази під Києвом побудований незаконно - МВС
"Станом на 8:30 11 червня залишається горіти ще 1 ємність з пальним об’ємом 900 куб м. та 13 ємностей об’ємом 50 куб.м", - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, наразі проводиться охолодження ємностей.
До ліквідації пожежі залучено 303 рятувальники та 45 одиниць техніки.
Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17.
В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.
За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273. У МВС вже повідомили, що нафтобаза не була введена в експлуатацію належним чином.