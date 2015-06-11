Пожежу на нафтосховищі під Києвом практично ліквідовано - ЗМІ

Пожежу на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської обл. практично ліквідовано. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Як повідомляє ДержНС, станом на 6:00 11 червня залишається горіти одна ємність з паливом. До ліквідації пожежі залучено 303 рятувальника та 45 одиниць техніки.

За повідомленням кореспондента, за ніч дим в результаті горіння нафтопродуктів поширився практично по всій області, починаючи від Білої Церкви, Умані. Зараз просувається на Захід - за 20 км від Києва "стоїть велика хмара".

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Напередодні ввечері на нафтобазі вибухнули близько 5 цистерн з паливом.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.

За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273. У МВС вже повідомили, що нафтобаза не була введена в експлуатацію належним чином.

Увечері 9 червня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом локалізовано.