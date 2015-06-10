Рятувальники загасили ще дві цистерни на нафтобазі під Києвом

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17.00 рятувальники загасили ще дві цистерни на нафтобазі у Київській області. Для цього проводилося їхнє охолодження та пінні атаки", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

Під час гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом вогнем знищено 10 одиниць техніки.

Раніше сьогодні, 10 червня, в результаті пінної атаки рятувальники загасили один резервуар, тривало гасіння ще 5 цистерн.