Українські прикордонники не брали участі в оформленні "гуманітарного" вантажу з РФ

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. "В Україну вторгся черговий російський так званий "гуманітарний конвой". Російські засоби масової інформації, зокрема інформаційне агентство ТАСС, поширюють неправдиву інформацію, що начебто українські прикордонники та митники взяли участь в оформленні цього вантажу", - сказав Андрій Лисенко.

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Він наголосив, що насправді, оскільки традиційно російські вантажівки слідують без дотримання міжнародного законодавства, не отримавши погодження України і представників Червоного Хреста, українські фахівці не мають змоги провести повноцінну процедуру оформлення вантажу.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.