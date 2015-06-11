Завтра в Україні повітря розжариться до +32

Грозові дощі найбільш вірогідні в південній частині, крім Одеської області, і в східних областях. На решті території антициклон обумовить суху малохмарну погоду, повідомляє «Оpogode».

У західній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 25-30, місцями на Закарпатті до 32 градусів тепла.

У північних областях переважатиме малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 10-17 тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

У центральній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

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У східних областях очікуються місцями дощі та грози. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

У південній частині утримається спека, місцями пройдуть грозові дощі. В Одеській області буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 25-32 градуси тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.