Завтра в Україні повітря розжариться до +32
У п'ятницю, 12 червня, спека в Україні посилиться, температура повітря протягом дня складе 24-29 градусів тепла, на півдні та в західній частині очікується до 26-32 градусів тепла.
Грозові дощі найбільш вірогідні в південній частині, крім Одеської області, і в східних областях. На решті території антициклон обумовить суху малохмарну погоду, повідомляє «Оpogode».
У західній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 25-30, місцями на Закарпатті до 32 градусів тепла.
У північних областях переважатиме малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 10-17 тепла, вдень 24-29 градусів тепла.
У центральній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
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У східних областях очікуються місцями дощі та грози. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У південній частині утримається спека, місцями пройдуть грозові дощі. В Одеській області буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 25-32 градуси тепла.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.