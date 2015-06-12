Виявлене під час гасіння пожежі на нафтобазі тіло належить зниклому пожежнику "Укрзалізниці"
14:00, 12 червня 2015Суспільство
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Виявлене у п'ятницю під час гасіння пожежі на нафтобазі у Васильківському районі Київської області тіло належить пожежнику пожежного потягу "Укрзалізниці".
Палаюча нафтобаза під Києвом / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, доповідаючи на засіданні уряду.
"Сьогодні було знайдено тіло ще одного співробітника, який вважався зниклим безвісти - це представник "Укрзалізниці", пожежний пожежного потягу" - сказав він.
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Чечоткін зазначив, що за даними МОЗ, в наслідок пожежі постраждали 15 осіб, один співробітник нафтобази помер у лікарні.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває досі.
Під час ліквідації пожежі загинули 5 осіб.
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