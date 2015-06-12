Виявлене під час гасіння пожежі на нафтобазі тіло належить зниклому пожежнику "Укрзалізниці"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, доповідаючи на засіданні уряду.

"Сьогодні було знайдено тіло ще одного співробітника, який вважався зниклим безвісти - це представник "Укрзалізниці", пожежний пожежного потягу" - сказав він.

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Чечоткін зазначив, що за даними МОЗ, в наслідок пожежі постраждали 15 осіб, один співробітник нафтобази помер у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває досі.

Під час ліквідації пожежі загинули 5 осіб.