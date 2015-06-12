На вихідних повітря в Україні розжариться до 35 градусів

Грозові дощі місцями пройдуть у західних областях, на решті території антициклон обумовить суху малохмарну погоду. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря вночі 13-19 градусів тепла, вдень 28-33, місцями на Закарпатті до 35 градусів тепла. У неділю спека послабшає до 24-29 градусів тепла.

У північних областях переважатиме малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 12-19 тепла, вдень 28-33 градуси тепла.

У центральній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі 14-20 градусів тепла, вдень 28-33 градуси тепла.

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У східних областях буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 29-34 градуси тепла.

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 15-22 тепла, вдень 28-34, місцями 35 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 30-33 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південний і південно-східний, 3-8 м / с.